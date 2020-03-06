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محافظات

تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:46 م
إجراء عاجل لصحة أسوان
إجراء عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا .. صور
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شاذلى عبد الفتاح
أطلقت مديرية الصحة بأسوان مجموعة من الفرق للقيام بإجراءات تعقيم وكشف على العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب وأصحاب البازارات السياحية،  تحت إشراف من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان،  والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.

جاء ذلك فى ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

كان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة قد قال إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.  

وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.  

وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم. 


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تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور
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