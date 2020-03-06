عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

تم إكتشاف اصابة 12 شخصا بفيروس بكورونا من بينهم 10 عاملين مصريين، و2 أجانب خلال رحلة نيلية كانت قد انطلقت من أسوان إلى الأقصر.





ينشر صدى البلد اهم المعلومات عن الفندق العائم أو الباخرة السياحية التى نقلت المصابين.





= الباخرة تسمى A-Sara تابعة لإحدى الشركات السياحية وكانت متواجدة بمدينة أسوان وعلى متنها عدد من السائحين وترسو فى المراسى القريبة من نادى التجديف بكورنيش النيل بمدينة أسوان.





= تحركت يوم الخميس 5 مارس 2020 فى طريقها إلى الأقصر.





=يعمل على متن الفندق العائم 74 مصريًا من طاقم الباخرة، وكان متواجدا عليه وقت الإصابة 60 عاملًا مصريًا، وتم سحب عينات عشوائية لـ19 شخصًا منهم.





=تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، وتم إجراء تحاليل الـ pcr لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس وثبتت الإصابة.





= ثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





= العاملين بالباخرة معظمهم من مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، وتم احتجاز الباخرة فى محافظة الأقصر منذ الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة.





أعلنت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.





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