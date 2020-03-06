بعد اكتشاف 12 إصابة بـ كورونا.. طوارئ بـ مستشفيات أسوان ورفع درجة الاستعداد القصوى

إجراءات وقائية متواصلة تبذلها الأجهزة المعنية لتحقيق الوقاية المطلوبة من أجل التعامل الإيجابى والسريع مع فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار نجد أن هناك استمرارا فى إعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات ضمن الإجراءات الاطحترازية لمواجهة " الكورونا ".





كانت محافظة أسوان استقبلت الشهر الماضى أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنيه ، والتي تأتي ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان .





وأكد طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة بأنها تقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى ، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات إشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات .





وفى نفس السياق أوضح عمرو الحلوانى، مشرف عام بمرفق الإسعاف بأسوان أن السيارة يعمل عليها فريق طبى مكون ثلاثة أفراد أو اثنين فقط هما السائق ، بالإضافة إلى مسعف أو اثنين ، وأن هذا الطاقم الطبى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات وضمن 3 أطقم إسعاف تم إجراء تجربة عملية لهم عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور.





ومن جانبه قال الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن السيارة الجديدة تتمركز بمطار أسوان الدولى ، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو البواخر النيلية التى تقل عددًا من السائحين أو الفنادق الثابتة أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات.





فيما أشار الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان إلى أن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد بدولة الصين بناءًا على توجيهات وزارة الصحة وذلك تجنبًا ومنع دخول المريض داخل البلاد.





وأضاف مصطفى أبو المجد أن حالة الطوارئ شملت جميع الإدارات التابعة للطب الوقائى بالمحافظة مع منع الأجازات، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول على مستوى المحافظات التى يتواجد بها دخول "جوية وبرية وبحرية" مع منع الأجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحى.





وأوضح أبو المجد أنه تم التأكيد على تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة، والتشديد على تطبيقه، وكذلك التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتأكيد على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات لحاجة العمل، كما أنه تم التأكيد على تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات "أطباء وتمريض وعمال .





وشدد على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة رصد أى حالات ينطبق عليها تعريف الحالة ، وإبلاغ إلى قطاع الطب الوقائى "الغرفة الوقائية بالوزارة - الإدارة العامة لمستشفيات الحميات - الإدارة العامة للوبائيات والترصد"، موضحًا أنه تم عقد اجتماعًا تدريبيًا للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات بأسوان حيث تناول الإجتماع التعريف بأعراض إشتباه "كورونا"، وكيفية التعامل معه , وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة إشتباه حيث جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة لبنى فهمى مسئول ترصد الأمراض المعدية بالمديرية.





وتقوم مديرية الشئون الصحية بالتوازى بالسعى المتواصل للرفع من مستوى الكوادر الطبية من خلال سلسلة الإجتماعات التدريبية المختلفة، والتى تهدف إلى مواجهة الأمراض ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .







واقرأ أيضًا:

جامعة أسوان تستعد لتنظيم سلسلة ندوات توعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا



https://www.elbalad.news/4201173









