كورونا ينشر الرعب في فيسبوك.. الشركة تغلق مكاتبها في لندن وموظفوها يعملون من المنزل

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شركة "فيس بوك" أغلقت 3 مكاتب لها في العاصمة البريطانية لندن بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة أن الشركة أعلنت أن إغلاق مكاتبها سيستمر حتى الاثنين المقبل، بعد زيارة قام بها الموظف المصاب المقيم في سنغافورة إلى مكاتب الشركة في العاصمة البريطانية.













وأضافت الصحيفة أن الشركة طالبت موظفيها العاملين بالمكاتب المغلقة في لندن بالعمل من المنزل إلى أن يُعاد فتح المكاتب مجددًا.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، إنه يبدو أن المملكة المتحدة ستواجه اضطرابًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا.





ونقلت صحيفة ذا جارديان عن جونسون: "يبدو أن هناك فترة كبيرة من الاضطراب حيث يتعين علينا التعامل مع هذا المرض المتفشي".





وعندما سئل عن المساعدة التي سيتم تقديمها للشركات التي تكافح بسبب تفشي المرض ، قال جونسون إن ميزانية الأسبوع المقبل تمثل "فرصة كبيرة' للبلاد".





وأضاف: ستشاهد في الميزانية الأسبوع المقبل جميع أنواع الطرق التي نريد أن نستخدم بها هذه اللحظة، تزامنا مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





وتابع: كل الفرص لدينا - لكننا نتعامل أيضًا مع هذا التحدي الخاص، فيروس كورونا، الذي اثر في النمو المنخفض الذي يشهده العالم - ودفع الى تباطؤ الاستثمارات الرائعة.