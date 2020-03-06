لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد

اكتشفت سيدة أسترالية وجود ثعبان مختبئ داخل "حذاء" في منزلها بالصدفة، الأمر الذي تسبب في إصابتها بحالة رعب هستيرية، وقامت على الفور في أعقاب ذلك بالاستعانة بأحد مختصي التعامل مع الثعابين لمساعدتها على التخلص من هذه المفاجأة المرعبة.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية اليوم، الجمعة، فقد استعانت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، بصائد أفاعي يُدعى "توني موريسون" وهو من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أجل الإمساك بهذا الثعبان الذي استطاع التسلل إلى مكان لا يخطر على بال.





ونقلت الصحيفة عن "موريسون"، الذي يعمل في هذا المجال منذ قرابة 20 عامًا، قوله إن الثعبان كان من الممكن أن يظل داخل الحذاء بهذا الشكل لعدة أيام في حال تُرك دون أن يقترب منه أو ينتبه إليه أي شخص.





وتابع موضحًا أن السيدة التي انتبهت إلى وجود الثعبان داخل حذاء أحد سكان منزلها، كانت في حالة هستيرية لدى اتصالها به، وحثته على ضرورة التوجه إلى هناك في أسرع وقت ممكن للإمساك به خوفًا من أن يلحق الأذى بأي شخص أو يتسلل إلى مكان آخر بالمنزل.





يشار إلى أن الثعبان الذي تسلل إلى المنزل لم يكن سامًا، لكن لدغته مؤلمة، ويُعتقد أن طوله يُقدر بنحو متر واحد.



