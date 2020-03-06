مش بتفائل بيه.. ساندي تروي قصة كرهها لرقم 23.. شاهد

قالت الفنانة ساندي، إنها تكره رقم 23 الذي يطاردها منذ عامين قائلة: "مبحبهوش خالص الرقم دا.. وعمري ما اتفائلت بيه ابدا".





وأضافت ساندي، خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن سببها كرهها لرقم 23 كان بسبب أنها مرضت من قبل وكان ذلك يوم 23 والمنزل التى ركنت سيارتها أمامه فى هذا اليوم كان رقم 23.





وتابعت، أنه عقب خروجها من المستشفي اكتشفت أن رقم سيارتها يحتوي على رقم 23 أيضا وهذه أول مرة كانت تكتشف ذلك.





وأوضحت، أن ظهور أغاني المهرجانات فى الشارع المصري يعني تدهورا فى الثقافة العامة لدي الشعب، مشيرة إلى أنها لا تعيب فى الذوق العام.





وأشارت إلى أنها، ليست ضد الأغاني الشعبية ولكن هناك أغان شعبية موجودة تشدها، مضيفة أنها أحبت أغنية حسن شاكوش الجديدة عود البطل بسبب لحنها الجميل وتناسق الكلمات بها.