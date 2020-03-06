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اقتصاد

الذهب ينخفض 7 جنيهات بختام تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت اسعار الذهب في مصر في ختام التعاملات اليوم الجمعة 6-3-2020 انخفاضا بنحو 7 جنيهات لكل جرام، ليصل سعر الجرام الواحد من عيار21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو722 جنيها. 

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة 6 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 825 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 756 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 722 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 619 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 481 جنيها  
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,776 جنيها  

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