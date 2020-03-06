بعد فيسبوك.. آبل تطلب من موظفيها العمل بالمنزل بسبب كورونا

شجعت شركة "آبل" التكنولوجية الأمريكية العملاقة موظفيها على العمل من منازلهم كلما أمكن ذلك، في محاولة لتقليل أوقات وكثافة تواجدهم بمقر الشركة لوقايتهم من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.





وذكر موقع "آبل إنسايدر" أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا بذلك وأن الأمر حتى الآن لم يتجاوز كونه اقتراحًا، ولذا لا يُعرف كم ستكون نسبة الموظفين الذين سيمارسون أعمالهم من المنزل.





يأتي ذلك بعدما أغلقت شركة "فيسبوك" 3 مكاتب لها في العاصمة البريطانية لندن بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة أن الشركة أعلنت أن إغلاق مكاتبها سيستمر حتى الاثنين المقبل، بعد زيارة قام بها الموظف المصاب المقيم في سنغافورة إلى مكاتب الشركة في العاصمة البريطانية.













وأضافت الصحيفة أن الشركة طالبت موظفيها العاملين بالمكاتب المغلقة في لندن بالعمل من المنزل إلى أن يُعاد فتح المكاتب مجددًا.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يبدو أن المملكة المتحدة ستواجه اضطرابًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة ذا جارديان والتي نقلت حديثه اليوم الجمعة، أضاف جونسون: "يبدو أن هناك فترة كبيرة من الاضطراب حيث يتعين علينا التعامل مع هذا المرض المتفشي".





وعندما سئل عن المساعدة التي سيتم تقديمها للشركات التي تكافح بسبب تفشي المرض ، قال جونسون إن ميزانية الأسبوع المقبل تمثل "فرصة كبيرة' للبلاد".