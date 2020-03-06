AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:35 م
تكريم الرموز الفنية
تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
Advertisements
سعيد فراج - تصوير: عمرو سيد
اختتمت مساء اليوم الجمعة 6 مارس، فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، بحضور رئيس المركز الأب بطرس دانيال، وعدد كبير من النجوم المكرمين في الحفل الختامي. 

وشهد الحفل، تكريم عدد من النجوم والرموز الفنية، والشابة المشاركة في فعاليات هذه الدورة، من بينهم: «غادة جبارة - نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شريف عرفة، لقاء الخميسي، طارق عبدالعزيز، المطربة آية عبد الله، أيمن أبو المكارم»، وآخرون. 

وأحيت المطربة الشابة آية عبد الله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، اليوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان، بوسط القاهرة.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
 
ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاي، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة 46 من مهرجان جمعية الفيلم

رئيس جمعية الفيلم يوضح كيفية اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان

غدا.. نسرين أمين تكشف كواليس ولاد رزق2 بـ« مهرجان جمعية الفيلم»

مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم عادل إمام ويوسف معاطى

المركز الكاثوليكي يكرم عادل إمام ونيللي وشيرين وصلاح عبدالله

شاهد.. صلاح عبدالله: شكرا لتكريمى بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

ترشيحاتنا

في أول 3 دقائق.. الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

20 صورة من حريق ورش الدرب الأحمر.. التفاصيل الكاملة

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس

تمرد بعض لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي .. تفاصيل

التهم 20 ورشة .. النيابة تصدر 4 قرارات فى حريق الدرب الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة