شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

اختتمت مساء اليوم الجمعة 6 مارس، فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، بحضور رئيس المركز الأب بطرس دانيال، وعدد كبير من النجوم المكرمين في الحفل الختامي.
وشهد الحفل، تكريم عدد من النجوم والرموز الفنية، والشابة المشاركة في فعاليات هذه الدورة، من بينهم: «غادة جبارة - نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شريف عرفة، لقاء الخميسي، طارق عبدالعزيز، المطربة آية عبد الله، أيمن أبو المكارم»، وآخرون.
وأحيت المطربة الشابة آية عبد الله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، اليوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان، بوسط القاهرة.
وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاي، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.