شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

اختتمت مساء اليوم الجمعة 6 مارس، فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، بحضور رئيس المركز الأب بطرس دانيال، وعدد كبير من النجوم المكرمين في الحفل الختامي.





وشهد الحفل، تكريم عدد من النجوم والرموز الفنية، والشابة المشاركة في فعاليات هذه الدورة، من بينهم: « غادة جبارة - نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شريف عرفة، لقاء الخميسي، طارق عبدالعزيز، المطربة آية عبد الله ، أيمن أبو المكارم»، وآخرون.





وأحيت المطربة الشابة آية عبد الله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، اليوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان، بوسط القاهرة.

