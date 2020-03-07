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خلطة بياض الثلج لجابر القحطاني

السبت 07/مارس/2020 - 02:00 ص
خلط بياض الثلج
خلط بياض الثلج
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الأونة الأخيرة بين الفتيات ماسك يعرف بأسم خلطة ثلج ، وتعددت أصناف هذه الخلطة وهي للبشرة ، أشهرها خلطة طبيب الأعشاب الدكتور جابر القحطاني ، الذي تقدمها خبيرة التجميل مني صابر وهي تتمثل فيما يلي :


خلطة جابر القحطاني :

خلطة بياض الثلج جابر القحطاني يخلط ملعقة كبيرة من الكركم، و2 كوب حليب، و4 معالق من النشاء، وعصير ليمون.

يوضع الخليط على النار إلى أن يتجانس، ويرفع من على النار إلى أن يبرد، ويوضع على الوجه والرقبة إلى أن يجف، وقومي بغسل الخليط من على الوجه والرقبة بماء دافئ.


وأعيدي غسل وجهك بالماء البارد كي تغلق المسام، وقومي تجفيف الماء من على وجهك باستعمال منشفة نظيفة أو قطعة قطنية أو مناديل.

اهتمى يوضع مرطب البشرة الخاص بكِ إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، ويجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استعمال الخلطة لأنها تحتوي على الليمون ومن المحتمل اسوداد البشرة، ولكي تحصلي على نتيجة أفضل لاستعمال خلطة بياض ثلج جابر القحطانى، عليك بتقشير الوجه والرقبة قبل الاستعمال.
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