خلطة بياض الثلج لجابر القحطاني

انتشر فى الأونة الأخيرة بين الفتيات ماسك يعرف بأسم خلطة ثلج ، وتعددت أصناف هذه الخلطة وهي للبشرة ، أشهرها خلطة طبيب الأعشاب الدكتور جابر القحطاني ، الذي تقدمها خبيرة التجميل مني صابر وهي تتمثل فيما يلي :









خلطة جابر القحطاني :





خلطة بياض الثلج جابر القحطاني يخلط ملعقة كبيرة من الكركم، و2 كوب حليب، و4 معالق من النشاء، وعصير ليمون.





يوضع الخليط على النار إلى أن يتجانس، ويرفع من على النار إلى أن يبرد، ويوضع على الوجه والرقبة إلى أن يجف، وقومي بغسل الخليط من على الوجه والرقبة بماء دافئ.









وأعيدي غسل وجهك بالماء البارد كي تغلق المسام، وقومي تجفيف الماء من على وجهك باستعمال منشفة نظيفة أو قطعة قطنية أو مناديل.



