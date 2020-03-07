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أخبار العالم

السعودية تكشف سبب حريق المدينة المنورة.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم السبت، سبب اشتعال النيران وتصاعد الدخان من "كهف أم الجرسان"، شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر السعودية. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم المديرية قوله: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، أمس الجمعة، الذي يظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إيضاح أنه تمت مباشرة فرقة الإطفاء إلى الموقع  40 كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر".

وأضاف: "الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، تم إشعالها بمصدر خارجي، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع".

وتابع: "تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية، وثبت أنها مخلفات حيوانية".

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