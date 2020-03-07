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فن

بصحبة مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل.. محمود حميدة: هو المثلث دا

السبت 07/مارس/2020 - 04:01 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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كريم ناصر
نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . 


و كانت الصورة من مهرجان الاقصر  للسينما ، بصحبة الفنانين مصطفى شعبان و عمرو عبد الجليل . 
و علق على الصورة قائلا : هو الملثلث دا 


وأقيم حفل الافتتاح  بمعبد الأقصر، بمشاركة 24 دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية، و  سيكرم عدد من النجوم منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، موجها رسالة للجمهور العادي لحضور عروض الأفلام والفعاليات المختلفة من المهرجان.

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