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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 7-3-2020.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 08:58 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 7 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية  dmc، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 5 جنيه
الخيار 8 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 7 جنيهات
الفاصوليا 6 جنيهات
الكوسة 7 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها
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