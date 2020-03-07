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توك شو

الرئيس السيسي ينتصر لـ «الست الشقيانة».. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 09:10 ص
الرئيس السيسي ينتصر
الرئيس السيسي ينتصر لـ(الست الشقيانة)
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فرح علاء الخولي

استعرضت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

"أخبار اليوم"

مقال للصحفي "أحمد حمدي"، رئيس تحرير برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" تحت عنوان: "الرئيس السيسي ينتصر لـ"الست الشقيانة".

مقال للصحفي "مجدي حجازي" تحت عنوان.. باحثو الرقابة.. ولوغاريتم "الدواء المصرية".


"المصري اليوم"

الانتهاء من تقييم الموظفين ونقلهم إلى العاصمة الجديدة


"الأهرام"

وزيرة الصحة: إجراء تحليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا بمصر


بوابة "الوطن"

الغرف السياحية: لا يوجد حظر سفر من أي دولة إلى مصر بسبب كورونا.. الوصيف: نسب إلغاء الحجوزات السياحية بسبب كورونا ضئيلة جدًا


"الشروق"

رئيس القابضة للغزل والنسيج رصد 21 جنيها لتطوير الصناعة


"اليوم السابع"

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"صدى البلد"

التضامن تنتهى من تدريب 727 من مقدمي الخدمة في 242 دار رعاية


Sky news عربية

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