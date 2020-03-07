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فن

مؤتمر صحفي لـ زينة بـ الأقصر للسينما الإفريقية

السبت 07/مارس/2020 - 10:49 ص
زينة
زينة
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محمد نبيل
تنطلق اليوم ثاني فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعد افتتاحه أمس بمعبد الأقصر بحضور نجوم من مصر وكل العالم ويبدأ برنامج اليوم بمؤتمر صحفي للنجمة زينة تتحدث خلاله عن تجربتها مع السينما وتكريمها في المهرجان يدير المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، ودورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

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