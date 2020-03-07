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رياضة

عقوبة قاسية تنتظر حمد الله بعد تمرده على النصر

السبت 07/مارس/2020 - 11:38 ص
حمد الله نجم النصر
حمد الله نجم النصر السعودي
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إسراء أشرف
يواجه المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي، عقوبة مشددة، بعد تمرده على إدارة ناديه، أمس، الجمعة.

كان حمد الله رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لمواجهة الفيصلي، اليوم، السبت، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وتمرد حمد الله على ناديه، اعتراضًا على قرار الإدارة، بخصم 15% من مستحقاته، عقوبة له بعد تغيبه عن التدريبات، يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تقرير نشرته اليوم، عن احتمالية تعرض عبد الرزاق حمد الله، لخصم 50% من راتبه الشهري، بعد الأزمة التي فجرها لإدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة النادي رفضت اشتراطه، إلغاء خصم الـ15%، لمرافقة البعثة، فغادر إلى منزله بعد انتهاء الحصة التدريبية.

كان حمد الله قد سافر إلى أمريكا يوم الخميس قبل الماضي، بإذن من إدارة النادي، للاطمئنان على عائلته بعد قدوم مولوده الجديد، قبل أن يعود يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في التدريبات، استعدادا لملاقاة الفيصلي.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن تأخر عودة اللاعب من أمريكا تسبب في تكبد النادي خسارة مادية تحت بند تذاكر الطيران.

وحاول أعضاء الشرف بالنصر، احتواء الأزمة، ونجحوا في تدارك الموقف، إلا أن الإدارة ملتزمة بتطبيق النظام على اللاعب وفقًا للوائح الداخلية، بحسب الصحيفة.

ويحل فريق النصر، ضيفًا على نظيره الفيصلي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث مساء، في الجولة رقم 21، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفيصلي في المركز السادس برصيد 31 نقطة.
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