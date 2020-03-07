السجن 6 سنوات لـ سباك لاتهامه بالاتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه، سباك بالسجن لمدة 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر أول.





وأسندت النيابة وفق أمر الاحالة، للمتهم صبري م ن. 29 سنة سباك ومقيم في دمنهور مركز المحمودية قوم النصر أنه في غضون عام 2019، احرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وأوضح الشاهد الأول أحمد صلاح معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بورود معلومات من أحد مصادره بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بالانتقال إلى محل تواجده أبصر المتهم حال محاولته الفرار وألقى فارغ علبة سجائر وبضبطه والتقاط ما ألقاه تبين أنه يحوي على عدد خمسة عشر لفافة ورقية تحوي كلًا منها على كمية لجوهر الهيروين المخدر وتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والمبلغ المالي حصيلة اتجاره.





كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 15 لفافة ورقية بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون .