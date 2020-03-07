AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صيدلة القاهرة: نخطط لإنتاج عقار مصري لعلاج سرطان الثدي بتكلفة اقتصادية

السبت 07/مارس/2020 - 01:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قيام فريق من كلية الصيدلة بمشروع بحثي لتقييم التماثل الحيوي والتبادلية للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية المنتجة محليا باستخدام بروتوكولات الاختبار المتكاملة الموجهة إحصائيا على نطاق صناعي، بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، وبالتعاون مع شركة مينا فارم للأدوية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المشروع البحثي يهدف إلى التخطيط للإنتاج الحيوي لعقار تراستوزوماب كمنتج استراتيجي للسوق المصرية ويستخدم لعلاج سرطان الثدي الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا لدى النساء في جميع أنحاء العالم وهو مضاد أحادي النسيلة وينتج بتكلفة عالية في العالم، مضيفًا أن المنتج المبتكر يمثل خيارًا اقتصاديًا؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض متطلبات التجارب السريرية ومسار الترخيص المختصر لهذه المنتجات إذ يتم منح ترخيص التسويق عندما يتم إثبات التماثل الحيوي الكافي.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع البحثي يأتي في إطار توجيه مخرجات البحث العلمي بالجامعة لخدمة المشكلات المعاصرة وتطبيق استراتيجية الجامعة في التحول لجامعة من الجيل الثالث وتحقيق التميز في تقديم الخدمة التعليمية، موضحًا أن المستحضرات الصيدلانية البيولوجية من الصعب التنبؤ بمأمونيتها وفاعليتها ما لم يتم تطوير بروتوكولات اختبار تكاملية ومخططة جيدا وشهدت نجاحًا بالتنفيذ.

وأشار الخشت، أن الفريق البحثي يضم  4 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإضافة إلي أخصائي تطوير ورقابة بإحدى شركات الأدوية، وأن مشروع إنتاج عقار تراستوزوماب يستخدم لعلاج سرطان الثدي بسعر اقتصادي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنية محمود خليل عميد كلية الصيدلة، إن المشروع سوف يركز على تعزيز قدرات تعيين (البيبتيد) تخطيطيًا وهي تقنية حيوية في تطوير المنتجات والجودة وتقييم التماثل الحيوي، لافتًة إلى ضرورة وضع استراتيجية تحليل محددة جيدا تستهدف سمات الجودة الحرجة للمثيل الحيوي المؤتلف والتحقق من صحة هذه الاستراتيجيات لإنتاج هذه العلاجات المنقذة للحياة بأسعار معقولة من أجل تحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي في مصر.

 وأشارت عميدة الصيدلة، إلى أن النتائج التي سوف يتم الحصول عليها من الدراسة إحصائيًا سيتم مقارنتها مع تلك التي تم الحصول عليها باستخدام "المنتج المبتكر" المرجعي وأن الخبرة المكتسبة أثناء إنشاء عملية التماثل الحيوي سوف تسهل عملية نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل التكنولوجيا الجديدة على الصعيد الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحثون يتوصلون إلى طريقة لتحسين وظائف القلب بعد حدوث النوبات القلبية

جوجل تتفوق على الأطباء وتطور تكنولوجيا اكتشاف سرطان الثدى

افتتحه 3 وزراء .. كل ما تريد معرفته عن مركز أبحاث طب عين شمس

برأس مال مليار جنيه ..إنشاء أول مشروع لانتاج المستحضرات البيولوجية وأدوية الاورام

في اليوم العالمي له.. سرطان الثدي لا يقتصر على النساء.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة به.. وتأخر سن الزواج يزيد من حدوثه.. وبهذه الطريقة يتم تشخيصه وعلاجه

أسباب صادمة للإصابة بـ سرطان الثدى.. قبل فوات الأوان أعراض تحذيرية انتبهي إليها.. وعوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض

ترشيحاتنا

إحداهن توقف قلبها 4 مرات قبل وفاتها.. حكاية اللحظات الأخيرة في حياة طالبات انتحار الهزار

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

إجراءات احترازية.. آخر تطورات حالة 12 مصابا بفيروس كورونا فى الأقصر.. تفاصيل

آه بصلي هو خلاص كله بقى شيوخ.. تفاصيل خناقة إبراهيم سعيد مع متابع على تويتر

وفاة عضوة بالبرلمان الإيراني بسبب فيروس كورونا

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشأن تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

ننشر خريطة المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا في 28 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

أسعار السيارات الصيني في السعودية اليوم.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة