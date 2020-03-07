مدرب الترجي لـ صدى البلد: كنا الأفضل والأحق بالتأهل.. وحكم المباراة ساعد الزمالك

أكد عثمان نجار، المدرب العام لنادي الترجي التونسي، أن التأهل كان قريبًا من فريقه، مشيرا إلى أخطاء حكم اللقاء ساهمت في حسم فوز نادي الزمالك.

وكان " نجار"، تولى أمس، الجمعة، قيادة الترجي في ظل إيقاف معين الشعباني، المدير الفني للفريق، ومساعده مجدي التراوي؛ بعدما عاقبهما الاتحاد الإفريقي بسبب أحداث الشغب بمباراة الذهاب، أمام نادي الزمالك في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال عثمان نجار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "تفوقنا على الزمالك تكتيكيا وكنا قريبين من تحقيق الهدف وهو التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".





وأضاف "حكم اللقاء كان حاسما في تأهل نادي الزمالك، حيث قام بتضييق الخناق على لاعبي الترجي، وهناك عدة أخطاء لم يحتسبها لصالحنا".





واختتم عثمان نجار تصريحه، "مبروك التأهل لنادي الزمالك ونعدكم بنسخة أفضل من الترجي التونسي في العام المقبل".





وكان نادي الزمالك صعد على حساب فريق الترجي التونسي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما استطاع التأهل بنتيجة 3 /2 من مجموع المباراتين، وينتظر الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.