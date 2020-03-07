الصحف التونسية تتحسر على الترجي: بهدف يتيم في الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا

وكان الزمالك تأهل أمس، الجمعة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الترجي حامل اللقب، في مجموع لقائي الذهاب والإياب

بنتيجة 3-2، كما نجح الأبيض في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسي، في منتصف شهر فبراير الماضي.