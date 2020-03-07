الصحف التونسية تتحسر على الترجي: بهدف يتيم في الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا

سلطت الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على خروج الترجي من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد الزمالك، رغم فوزه على الأبيض بهدف دون رد في الإياب.
وكان الزمالك تأهل أمس، الجمعة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الترجي حامل اللقب، في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، كما نجح الأبيض في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسي، في منتصف شهر فبراير الماضي.
وعنونت صحيفة "الصباح نيوز" عنوانا: "رغم الفوز على الزمالك، الترجي يودع دوري أبطال إفريقيا".
وخرجت صحيفة "الشروق" بعنوان: "انتصر على الزمالك بهدف يتيم.. الترجي يودع دوري أبطال إفريقيا".
فيما عنون موقع "فووت 24" عنوان: "أبطال إفريقيا: الترجي ينتصر ولا يمر".
أما إذاعة "موزاييك" كتبت عنوان: "الترجي يفوز.. ويفشل في التأهل إلى المربع الذهبي".
ويلتقي الزمالك بالمتأهل من مباراة مازيمبي الكونغولي، والرجاء الرياضي المغربي، في دور نصف نهائي البطولة القارية.