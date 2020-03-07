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رياضة

إفريقيا يازمالك.. جماهير الفريق تطالب لاعبي الأبيض بالبطولة بعد الفوز على الترجي

السبت 07/مارس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
طالبت جماهير نادي الزمالك، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، وذلك بعد التأهل على حساب نادي الترجي التونسي لدور الأربعة، قائلين: "إفريقيا يا زمالك".

كان نادي الزمالك خسر أمس في مباراة إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي بنتيجة 1-0، ولكن هذه النتيجة لم تمنع نادي الزمالك من التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز نادي الزمالك في لقاء الذهاب على نادي الترجي على ملعب استاد القاهرة بنتيجة 3-1 وأحرز أهداف اللقاء أشرف بنشرقي، وأوناجم، ومحمود علاء للزمالك.

ومن المنتظر أن يلتقي نادي الزمالك مع الفائز من فريقي الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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