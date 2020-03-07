٤ أبريل.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب مصر القوية

قررت المحكمة الإدارية العليا،حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية " من مصر و الذي يرأسه القيادي الإخواني عبد المنعم أبوالفتوح ، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم ، للحكم بجلسة ٤ إبريل المقبل .





وأكدت الدعوى ، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح ، لتحريضه ضد الدولة المصرية ، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية ، والانتماء للتنظيم الدولى الإخوان .





وذكرت أن الحزب المسمى بـ "حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه ، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.