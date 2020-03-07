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منوعات

حراك نسائي وراء اليوم العالمي للمرأة.. قصة يوم من 100 عام

السبت 07/مارس/2020 - 03:33 م
اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
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نهى حمدي
منذ قرن بات يتردد على مسامع الكثيرين وتحديدًا في مارس أن هناك يومًا مخصص للاحتفال بالسيدات، وهو اليوم العالمي للمرأة وموعده في الـيوم الثامن من شهر مارس، ولكن من أين جاء هذا اليوم أو ما يحدث به لا يعلم الكثيرون هذه المعلومات.

ولكن قصة هذا اليوم عندما  خرجت السيدات إلى شوارع نيويورك عام 1908  تطالب بتقليل عدد ساعات العمل، وأن يكون لهن الحق في الإدلاء بأصواتهن في العمليات الانتخابية، إلى جانب تحسين دخولهن. 

كان عدد السيدات اللائي خرجن في هذا اليوم 15000 سيدة، وقد وصل صدى مطالبهن إلى الأحزاب والحركات السياسية في ذلك الوقت، حتى أصدر الحزب الاشتراكي بأمريكا أن يخصص يوما للاحتفال بالسيدات وأن يكون هذا اليوم هو يوم وطني في البلدان. 

حظت فكرة الحزب بالإعجاب وأضافت إليها "كلارا زيتكن" فقد استغلت حضورها في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في الدنمارك  عام 1910، وأعلنت أن يكون يوم المرأة هو يوم عالمي وليس يوم وطني يقتصر على الأمريكيات. 

وافقت الحاضرات في المؤتمر واللاتي بلغن عددهن 100 سيدة من مختلف بلدان العالم، وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك. 

لم يوضع وقتها تاريخًا محددًا للاحتفال بهذا اليوم في  8 مارس، بل تم تحديده عقب الإضراب التي قامت به السيدات في روسيا عام 1917 أثناء الحرب العالمية الاولى، وكان وقتها يطالبن السيدات بـ الخبز والسلام، وبعدها أقرت الحكومة الروسية بحق السيدات في التصويت أيضًا. 

حصل اليوم على الشكل الرسمي من الأمم المتحدة عام 1975، ويتم تحديد موضوع لكل عام يتم فيه الاحتفاء بهذا اليوم، كان أول موضوع (عام 1976) يدور حول "الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل".
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