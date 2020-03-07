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حوادث

4 مسجلين.. حبس تشكيل عصابى لسرقة التكاتك بالبحيرة

السبت 07/مارس/2020 - 04:05 م
حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال فرع البحث الجنائى بحوش عيسى من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 مسجلين تخصصوا فى سرقة التكاتك بدائرة المركز.

 وبالعرض على المستشار أحمد راجح مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، قرر حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة مركبات "التوك توك" عن طريق "المغافلة".

وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث معلومات تفيد بقيام كل من ، "السيد ا س"، و"السعيد ب ال"، و"عمرو ع ع "، و"محمد غ ع"، عاطلين وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص ارتكاب جرائم سرقة التكاتك عن طريق "المغافلة"، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكابهم ٤ جرائم سرقة مركبات "توك توك" بدائرة المركز "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط جميع مركبات "التوك توك" التى تم سرقتها.


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