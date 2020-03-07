هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

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وأعقب الندوة حفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" وهو من تاليف الدكتورة أمل الجمل، بحضور أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة بالأقصر.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .



