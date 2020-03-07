هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

شهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته التاسعة الظهور الأول لحفيد الفنان الراحل فريد شوقى، والذى حرص على حضور ندوة تكريمه، فى حضور زوجة الفنان الراحل.
وأعقب الندوة حفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" وهو من تاليف الدكتورة أمل الجمل، بحضور أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة بالأقصر.
وأعقب الندوة حفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" وهو من تاليف الدكتورة أمل الجمل، بحضور أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة بالأقصر.