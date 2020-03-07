AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السبت 07/مارس/2020 - 04:52 م
حفيد فريد شوقى
حفيد فريد شوقى
Advertisements
محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
شهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته التاسعة الظهور الأول لحفيد الفنان الراحل فريد شوقى، والذى حرص على حضور ندوة تكريمه، فى حضور زوجة الفنان الراحل.

وأعقب الندوة حفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" وهو من تاليف الدكتورة أمل الجمل، بحضور أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة بالأقصر.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .

 
هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين وزينة ومصطفى شعبان قبل لحظات من افتتاح الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

يتصدره وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تتزين بثوب مختلف بافتتاح مهرجان الأقصر للسينما

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

غياب وزيرة الثقافة عن حفل افتتاح الأقصر للسينما الإفريقية

فرقة رضا تفتتح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي تظهران بـ شال وحش الشاشة خلال مهرجان الأقصر

ترشيحاتنا

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

إحداهن توقف قلبها 4 مرات قبل وفاتها.. حكاية اللحظات الأخيرة في حياة طالبات انتحار الهزار

بسبب السعودية .. فجر السعيد تهاجم الجزيرة

خطأ فادح من الشناوي | صن داونز يلعب بعشوائية أمام دفاعات الاهلي

قرار عاجل من الدستورية بخصوص مدة الخدمة العسكرية والوطنية

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر