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رياضة

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 05:09 م
الزمالك
الزمالك
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إسماعيل محمود
تأهل نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لدور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إقصائه نادي مازيمبي الكونغولي، بفوزه عليه بمجموع مبارتي الذهاب والعودة من دور ربع النهائي 2-1.

وضرب نادي الرجاء، موعدًا مع الزمالك، في دور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما ينتظر الأهلي الفائز من مباراة فريقي الوداد المغربي والنجم الساحلي.

ويستضيف الرجاء، نظيره الزمالك، في ذهاب دور نصف النهائي، أحد يومي 1-2 مايو، على أن يستضيف الزمالك الفريق المغربي أحد يومي 6-7 من الشهر ذاته.

يذكر أن الزمالك قد تأهل رسميًا لدور نصف النهائي أمس الجمعة، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2.
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