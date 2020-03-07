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مرأة

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد.

وقال أيمن سالم، إن أعراض الإنفلونزا العادية تبدأ برشح أو زكام أو انسداد في الأنف وربما يكون عطس متكرر واحتقان بالحلق؛ مع أعراض عامة في الجسم مثل: ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل إلى 38 درجة مئوية.

أضاف أستاذ الصدر، أنه قد يصاحب أعراض الإنفلونزا العادية تكسير بالجسم وإرهاق عام ونلاحظ أن السعال ليس أساسيا في عدوى الإنفلونزا وهذا يظهر بعد أعراض الأنف والحلق.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الالتهاب الرئوي الفيروسي نتيجة العدوى بفيروس كورونا المستجد تكون الأعراض هي من البداية ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية، مع سعال جاف مستمر وربما ضيق في التنفس، وتتمثل أعراض الجهاز التنفسي العلوي "رشح الأنف، احتقان خفيف جدا في الحلق".

وأكد أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، أن فيروس كورونا المستجد يستهدف خلايا الرئتين وليس الجهاز التنفسي العلوي.
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