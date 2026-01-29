حجب جزئي لأشعة الشمس ببعض المناطق مصحوبا برياح.. حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لأخر صور الأقمار الصناعية، حيث تشير إلى وجود سحب عالية على شمال البلاد، تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تسود الطقس اليوم، أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.

رياح سرعتها 50 تضرب بعض المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس اليوم الخميس، أن يشهد نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه قد يسود طقس بارد ليلًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوبة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 35 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول.