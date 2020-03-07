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محافظات

مصادرة 1800 كيلو ألبان فاسدة و15 طن دقيق مهربة بـ بني سويف

السبت 07/مارس/2020 - 08:42 م
مصادرة 1800 كيلو
مصادرة 1800 كيلو ألبان فاسدة و15 طن دقيق مهرب ببني سويف
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محمد عبد الحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري .
 
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وفي هذا السياق ،وبالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا،تم "اليوم"ضبط 27 جوال دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 2660 لسنة 2020/جنح سمسطا ، والتحفظ على كميات الدقيق المضبوطة، وإحالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما قامت اللجنة بحملة تفتيشية مفاجئة بمدينة بني سويف، تمكنت خلالها من تحرير 25 محضراَ، والتي شملت 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية،و9 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر،و3 محاضر لحيازة ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي،و3 محاضر بيع مواد بترولية بأزيد من السعر وتوقف عن ممارسة النشاط،ومحضر واحد لعدم الإعلان عن الأسعار،فضلاَ عن ضبط 155 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر، و1800كجم من الألبان منتهية الصلاحية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

وتأتي هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ،وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.
مصادرة 1800 كيلو ألبان فاسدة و15 طن دقيق مهربة بـ بني سويف
مصادرة 1800 كيلو ألبان فاسدة و15 طن دقيق مهربة بـ بني سويف
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