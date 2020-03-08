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محافظات

بعد تخصيصها لحالات كورونا .. تعرف على إمكانيات مستشفى قها المركزي الجديد

الأحد 08/مارس/2020 - 07:01 ص
مستشفى قها المركزي
مستشفى قها المركزي الجديد
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إبراهيم الهوارى

خصصت وزارة الصحة مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية للعزل في حالة الاشتباه بفيروس كورونا المستجد .. وتعد مستشفى قها من أهم الصروح الطبية التى تم إنشاؤها على أرض المحافظة لخدمة المواطنين .


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موقع صدى البلد الإخبارى ينشر أهم معلومات وامكانيات المستشفى والخدمات التى سوف يقدمها للمترددين عليه :


- المستشفى الجديد يخدم قرى طوخ وقها والمسافرين على الطريق الزراعى السريع.

- مستشفى قها المركزى تم اختيارها ضمن  المشروع القومي لتطوير المستشفيات.

- المشروع يقام بتكلفة 82 مليون جنيه وتوريد جميع الأجهزة الطبية لخدمة المرضى.

- يتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة).

- تم استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم.

- تم إضافة مبنى ملحق معدني تبلغ مساحته 160 مترا، مكون من خمسة طوابق من الجهة الجنوبية للمبنى.

- المستشفى تضم 66 سريرا و7 أسرة عناية مركزة و12 حضانة.

- تم تزويد المستشفى بجميع المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى.

- المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة  لرصد أي حالة يجرى الاشتباه في إصابتها.

- يتكون المستشفي  ايضا من 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير).

- تم إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء.




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