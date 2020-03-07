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أخبار البلد

الوطنية للصحافة: 4675 ناخباً بـ أخبار اليوم و750 في دار الهلال

السبت 07/مارس/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن أعداد الناخبين المرشحين في مؤسسة أخبار اليوم و دار الهلال التي تجري غدًا الموافق 8 مارس 2020 تأتي على النحو التالي:

أولًا مؤسسة أخبار اليوم:

المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (7) _ إداريون (12)_ عمال (12) 

 المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (11)_ إداريون (12)_ عمال (5)

ثانيا مؤسسة دار الهلال:

المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (8) _ إداريون (12)_ عمال (8).

المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (5)_ إداريون (8)_ عمال (7)

 

أما عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اخبار اليوم 4675 وفي مؤسسة دار الهلال 750.

 

ويبلغ عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم 2 لجنة للصحفيين 4 لجان للإداريين 3 لجان للعمال وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين وعدد 2 لجنة للعمال بالإضافة الى لجنة فرع المؤسسة بالاسكندرية.


ويبلغ عدد اللجان بمؤسسة دار الهلال  1 لجنة للصحفيين و1 لجنة للإداريين و1 لجنة للعمال.

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