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أخبار العالم

رئيسة إستونيا تلغى أنشطتها خشية إصابتها بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:58 م
رئيسة إستونيا
رئيسة إستونيا
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قسم الخارجي
امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونجرس البلاد، بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفيروس كورونا بعد عودتها من واشنطن.

وقال مستشار الرئيسة :" كان من المفترض مشاركتها في فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونجرس البلاد ولكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل الكورونا لم تصدر بعد".

ووفقا لمستشار الرئاسة ، في بداية الأسبوع ، شاركت كاليولايد في لجنة العلاقات الخارجيةالأمريكية الإسرائيلية في واشنطن "إيباك".  وقال منظمو الحدث أمس الجمعة إنه تم العثور على فيروس الكورونا لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد ، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.


وتأكّدت إصابة شخصين بفيروس «كورونا» المستجد بعد مشاركتهما بمؤتمر "آيباك" المؤيّد لإسرائيل في واشنطن، الذي حضره  بنس وبومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونجرس.
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