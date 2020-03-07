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اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الأصول والخصوم الأجنبية لـ346.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

السبت 07/مارس/2020 - 08:52 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى

 انخفض صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي لـ 346.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 352.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق5.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ353.402 مليار حنيه في أكتوبر 2019 بفرق6.602 مليار جنيه.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي أصول وخصوم البنك سجلت 270.631 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 270.2 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بــ 269 مليار جنيه في أكتوبر 2019.


وصل حجم الأصول الأجنبية للبنك لـ 723.1 مليار جنيه مقابل 726.04 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 725.024 مليار جنيه في أكتوبر 2019.


وبلغ حجم الخصوم الأجنبية للبنك المركزي نحو 452.45 مليار جنيه مقابل 455.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ456.03 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

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