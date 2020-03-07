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محمد الباز: كورونا سيحصد 40% من أرواح الشعب الإيراني

السبت 07/مارس/2020 - 09:12 م
محمد الباز
محمد الباز
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد الباز، عندما تنظر إلى أزمة مثل أزمة فيروس كورونا في مصر، فتجد أن الدولة المصرية لديها تجربة احترافية في التعامل مع الفيروس يمكن نقلها للآخرين، وأنها أدارت أزمتها باحترافية كبيرة.

وأضاف الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن أزمة فيروس كورونا يجب أن نضعها في حجمها الحقيقي، خاصة أن عدد المصابين بهذا الفيروس حول العالم لم يتجاوز 100 ألف مصاب، ونسبة الوفيات لم تتجاوز 3.5%.

وأشار الباز إلى أن الدولة لا تتعامل مع فيروس كورونا بفزع وارتباك، لكن تتعامل بثبات وتدير ملفاتها وأزماتها الأخرى على كافة الأصعدة.

وأوضح الباز، أن الدولة المصرية والإعلام لا يمكنهما أن يخفيا أي شيء في أزمة كورونا، موضحا أنه لو أن هناك خطرا تتعرض له الدولة، فكلنا شركاء في هذا الأمر ويجب توضيح هذه الأمور للناس، وليس من مصلحة أحد أن يخفي أي شيء عن فيروس كورونا.

ونوه الباز إلى أن فيروس كورونا شل أركان بعض الدول في الوقت الذي تتعامل فيه مصر بثبات كبير.

وأكد الباز أن بعض المسؤولين الإيرانيين توقعوا أن يحصد كورونا 40% من أرواح الشعب الإيراني.
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