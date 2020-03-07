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رياضة

سفير مصر فى جنوب أفريقيا يكشف كواليس تعادل الأهلي مع صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد شريف عيسي، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، أن إدارة النادي الأهلي قوية وقادرة على إدارة الأمور بشكل صحيح، ومحمود الخطيب هيئ اللاعبين بشكل مناسب لهذه المباراة حتي نجحوا فى العبور إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عيسي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الجهاز الفني أدار المباراة بشكل مميز للغاية وهناك فارق كبير بين الأهلي العام الماضي والموسم الحالي فهناك جدية وإصرار وروح قتالية من اللاعبين".

وأضاف: "الأهلي نجح فى تعويض الهزيمة بخماسية فى النسخة الماضية التى لن تتكرر مرة أخري، وهناك آلاف المصريين فى جنوب أفريقيا، شعروا بالسعادة".
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