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بين الناس

أهالي سرايا القبة يشكون تراكم أكوام القمامة

السبت 07/مارس/2020 - 11:09 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث محمد حفيظ أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة  الزيتون بالقاهرة. 

أوضح "محمد" أن منطقة سرايا القبة تحديدًا بالقرب من سلم المشاة الموازى لـ كوبرى العزيز بالله بين محطتى مترو حدائق الزيتون وسرايا القبة يعانى من انتشار أكوام القمامة بجانبه، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة، ما يُثر الذعر فى قلوب المارة. 

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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