أحمد فتحي يتحدث عن آخر تطورات تجديد تعاقده مع الأهلي

أكد أحمد فتحي، قائد الفريق الكروي الأول ب

، أن ملف التجديد ليس معه لكن مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، مشددا على أنه سيجتهد حتى آخر يوم له فى المارد الأحمر.