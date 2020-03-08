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رياضة

أحمد فتحي يتحدث عن آخر تطورات تجديد تعاقده مع الأهلي

الأحد 08/مارس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد أحمد فتحي، قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي  ، أن ملف التجديد ليس معه لكن مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، مشددا على أنه سيجتهد حتى آخر يوم له فى المارد الأحمر.

وقال فتحي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة TEN: "أترك ملف تجديد عقدي مع مجلس الإدارة وأنا لا أعرف شيئا نهائي عن هذا الأمر ولا أحد يتحدث معي على الإطلاق فى هذا الملف، وأنا موجود مع النادي الأهلي  وبجتهد لأخر يوم ليا فى النادي".

وأضاف: "أغلقنا صفحة صن داونز ونركز فى المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء وما نتمناه هو تحقيق وحصد البطولات".
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