بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز

حقق فريق الجمباز تحت سن 7 سنوات بالنادي الأهلي لقب بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وحققت لاعبات الأهلي المراكز الأولي وحصدن الميداليات الذهبية واللاعبات هن: جميلة محمد عبدالرحمن ، كارما محمد عباس القوصي ، جورى نور الدين احمد ، سجدة حلمى يوسف ، زينه محمد ،تولاي اسلام ، جوليا احمد ، سارة محمود ، كرمه احمد ، سولين وسام ، ليلي عمرو ، لارا باهي.





وشارك من اكاديمية النادي الاهلي كل من : ليلي احمد ، مريم امين ، خديجه خالد ، دارين احمد، كرمه احمد فهمي ، يارا محمود ، رحمه طاهر و حققن نتائج طيبة للغاية.





ويقود الجهاز الفني لجمباز الأهلي الدكتور محمد فؤاد المدير ، و معه مها محمد نجيب المدرب العاب لقطاع البنات ، وكلا من زينة أشرف شومان ، عبد الرحمن الصواف ، اسلام اصلي ، محمد عثمان ، مها حنفي ، شيماء محمد ، محمد مصطفي.





وأعرب الدكتور محمد فؤاد عن رضاه التام عن النتائج التي تحققت و اشاد باللاعبات مشيرًا إلي انهن يبشرن بمستقبل طيب للغاية .





و أكد أن جمباز الأهلي سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة.