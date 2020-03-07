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رياضة

بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز

السبت 07/مارس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
حقق فريق الجمباز تحت سن 7 سنوات بالنادي الأهلي لقب بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
وحققت لاعبات الأهلي المراكز الأولي وحصدن الميداليات الذهبية واللاعبات هن: جميلة محمد عبدالرحمن ، كارما محمد عباس القوصي ، جورى نور الدين احمد ، سجدة حلمى يوسف ، زينه محمد ،تولاي اسلام ، جوليا احمد ، سارة محمود ، كرمه احمد ، سولين وسام ، ليلي عمرو ، لارا باهي.

وشارك من اكاديمية النادي الاهلي كل من : ليلي احمد ، مريم امين ، خديجه خالد ، دارين احمد، كرمه احمد فهمي ، يارا محمود ، رحمه طاهر و حققن نتائج طيبة للغاية.

ويقود الجهاز الفني لجمباز الأهلي الدكتور محمد فؤاد المدير ، و معه مها محمد نجيب المدرب العاب لقطاع البنات ، وكلا من زينة أشرف شومان ، عبد الرحمن الصواف ، اسلام اصلي ، محمد عثمان ، مها حنفي ، شيماء محمد ، محمد مصطفي.

وأعرب الدكتور محمد فؤاد عن رضاه التام عن النتائج التي تحققت و اشاد باللاعبات مشيرًا إلي انهن يبشرن بمستقبل طيب للغاية .

و أكد أن جمباز الأهلي سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة.
بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز
بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز
بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز
بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز
بنات الأهلي يحصدن ذهب بطولة الجمهورية لـ الجمباز
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