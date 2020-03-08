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أخبار البلد

الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بـ فيروس كورونا.. 147 وفاة بـ الدول الإسلامية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".


وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس، فلسطين.


وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

 أفغانستان 4 حالات.

فلسطين 19 حاله.

الأردن حالة واحدة.

 الإمارات 45 حالة.

إيران 5823 حالة ، توفى منهم 145 حالة.

 باكستان 6 حالات.

البحرين 63 حالة.

تونس حالة واحدة.

 عمان 16 حالة.

 العراق 54 حالة، منهم 2  وفاة.

 قطر 12 حالة.

 الكويت 61 حالة.

 لبنان 22 حالة.

المغرب حالتين.

السعودية 7  حالات.

 مصر 15 حالة. 

بإجمالي عدد حالات 6151 حالة، منهم 147 حالة وفاة.

الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بـ فيروس كورونا.. 147 وفاة بـ الدول الإسلامية
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