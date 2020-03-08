الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بـ فيروس كورونا.. 147 وفاة بـ الدول الإسلامية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".





وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس، فلسطين.





وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي: