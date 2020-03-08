للعام الثاني .. الاحتفال بجائزة التميز للجمعيات الأهلية بـ شمال سيناء



وقال المهندس صبري الهواري رءيس مجلس إدارة الجمعية ان الجمعية حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى جائزة التميز، لدورها البارز في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لخدمة قطاع عريض من الشباب، والتدريب على مشروعات بيئية تعتمد على المقومات الطبيعية في المنطقة.



وأشار إلى أن هذا التميز تحقق نتيجة جهد مشترك من مجلس الإدارة والعاملين بها والشباب المشارك في مشروعاتها والجمعيات الشريكة.



وأقيمت احتفالية بالقاهرة لتكريم القائمين على الجمعية، حضرها قيادات الجمعية، وممثلي عدد من السفارات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية.

فازت جمعية كنوز البردويل شمال سيناء ، بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدنى بجمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٩ تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج ، وبالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية وذلك للعام الثاني علي التوالي ، حيث سبق ان فاز بالجائزة جمعية الاخوة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد العام الماضي ٢٠١٩.