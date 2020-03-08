الأوقاف توضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد القاضى المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، إن الدكتور محمد مختار جمعة، قال ان الشىء يقدر بقدره كما انه ليس هناك ما يحتم الغاء صلاة الجمعة، بسبب انتشار فيروس كورونا.





واضاف أحمد القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع المذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن الضرورة لو اقتضت سيتم الغاء صلاة الجمعة.









ونوه إلى أن وزير الأوقاف طالب بعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء صلاة الجمعة أو فريضة الحج، متابعًا: "نحمد الله أننا آمنون، ولا حاجة إلى إلغاء صلاة الجمعة، والجهات المعنية والمتخصصة هي التي تقرر ذلك وليس الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي".