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فن

إلهام شاهين تنشر صورا من معبد دندرة.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 02:48 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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محمد بدران
نشرت الفنانة الهام شاهين صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من محافظة قنا".


وظهرت النجمة إلهام شاهين داخل معبد دندرة بمحافظة قنا على هامش تكريمها من جامعة جنوب الوادى وعلقت قائلة "من معبد دندرة بقنا".


يذكر أن جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا أقامت امس حفلا فنيا كبيرا أحياه شباب الملتقى الفني بالجامعة ترحيبا بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وبحضور السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف الغرباوي ونائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأت الفنانة إلهام شاهين التصوير في فيلمها الجديد "حظر تجول".

فيلم "حظر تجول" يشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه فى يوم واحد فقط.
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