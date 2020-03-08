AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود حميدة بصحبة رانيا فريد شوقي في مهرجان الأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 03:49 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير إنستجرام. 


وظهر الفنان محمود حميدة بصحبة النجمة رانيا فريد شوقي، وذلك على هامش مهرجان الأقصر للسينما.


مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.


المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، مشيرا إلى أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.


View this post on Instagram

@rania_farid_shawky

A post shared by محمود حميدة - Mahmoud Hemida (@mahmoudhemidaofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتصدره وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تتزين بثوب مختلف بافتتاح مهرجان الأقصر للسينما

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

نجوم الفن على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي تظهران بـ شال وحش الشاشة خلال مهرجان الأقصر

بصحبة مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل.. محمود حميدة: هو المثلث دا

مؤتمر صحفي لـ زينة بـ الأقصر للسينما الإفريقية

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يكشف دور الخطيب في تأهل الأهلي على حساب صن داونز

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

الوداد المغربي يتأهل رسميا على حساب النجم الساحلي ويواجه الأهلي

لم يكن بخصوص سد النهضة.. سر اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الجيش

بعد فوز السوري محمد إسلام .. بهاء الدين محمد يفتح النار على ذا فويس كيدز

اخبار الفن .. سرقة محمد رمضان .. عُريّ توبا بويوكستون .. رانيا يوسف تخطف الأنظار .. عودة أصالة وطارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف