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رياضة

نجم الزمالك يوجه رسالة إلى عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية

الأحد 08/مارس/2020 - 04:00 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
وجه حازم إمام لاعب الفريق الأول لنادى الزمالك رسالة لنجم منتخب مصر والأهلى السابق عماد متعب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. 


قال "حازم": على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،  "‏ربنا يشفيك يا كابتن عماد وتقوم بألف سلامة إن شاء الله". 


وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعرّض لهبوط خلال لعب كرة القدم، وتوجّه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة".


جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

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