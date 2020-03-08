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أخبار العالم

القوات السورية تتقدم في إدلب دون قتال مع الفصائل المسلحة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:48 ص
القوات السورية
القوات السورية
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن القوات السورية تقدمت في إدلب وتمكنت من السيطرة وتثبيت نقاط في كل من "معارة موخص والبريج" في محيط كفرنبل دون قتال مع الفصائل المسلحة، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.


وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء أوليج جورافليوف أن الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة أطلقت النيران 6 مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار.


وقال جورافليوف - في إحاطة مسائية - إن الجماعات المسلحة قامت بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع قوات في حي كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية".
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