أزمة في الكويت بسبب كورونا.. المواطنون: لن نرسل أبناءنا للمدارس

يواصل فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" انتشاره في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في دولة الكويت، حيث ينتشر الفيروس بوتيرة متسارعة.





وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، تتزايد مطالب المواطنين الكويتيين بضرورة اتخاذ قرار بإغلاق المدارس وإيجاد بدائل دراسية، للحيلولة دون مزيد من التفشي لفيروس كورونا في البلاد.





وأضافت أن مغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالبوا وزارة التربية والتعليم الكويتية بإلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد درجة الفصل الأول عبر هاشتاج #نعم_للدمج.





ورفع أولياء الأمور شعار "لا لعودة أبنائنا للمدارس حتى إذا استؤنفت الدراسة"، وذلك بسبب خوفهم على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا.





ويرى المواطنون وخاصة أولياء الأمور أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة "التربية" لن تكون كافية في مواجهة فيروس كورونا المعدي في ظل الكثافات العددية للطلاب في المدارس، كما أنه من غير الممكن السيطرة على التجمعات الطلابية سواء خارج المنشآت التعليمية والفصول أو داخلها.





وعلى الجانب الآخر، يرفض تربويون مطالبات إنهاء العام الدراسي، في ظل وجود بدائل يمكن طرحها، والتي من شأنها الحفاظ على مستقبل المتعلمين، والتي من بينها التعليم عن بعد وتخفيف المناهج وغيرها من الأفكار.





وطالب مطيع العجيمي، رئيس جمعية المعلمين بأن تتخذ وزارة التعليم الكويتية باتخاذ خطوات استباقية ورسم سيناريوهات عدة تضع خلالها كل القطاعات المعنية خططا للتعامل مع الوضع القائم حاليًا وما قد يطرأ من مستجدات.





إلى ذلك، ألزمت السلطات في الكويت القادمين إليها من 7 دول بالخضوع لحجر صحي مدته اسبوعين في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه على جميع القادمين من الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة دولهم.





وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة إلى القاهرة لإجلاء المواطنين الكويتيين.



