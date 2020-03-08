حصدت ذهبيتين في موسم واحد.. لورا شريف الأولى بـ بطولة الجمهورية للجمباز

حصدت اللاعبة الصاعدة لورا شريف الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة الجمهورية الثانية للجمباز تحت 7 سنوات، للمرة الثانية خلال موسم واحد بعد تألقها وسط منافسة بين أكثر من 120 لاعبة من مختلف الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة.





واجتازت "لورا" ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار 3 سنوات.





وبدأت لورا رحلتها مع الجمباز عن طريق أكاديمية نادى وادي دجلة الرياضى وفازت بالميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية 1 للجمباز موسم 2019 - 2020 في نوفمبر الماضى، ثم حصدت الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية 2 في مارس الجاري، وشاركت في البطولتين العام الحالى تحت إشراف أكاديمية "جيمنيستك وورلد" بقيادة الكابتن بسنت أشرف والمدرب عمرو محمود ومدير إدارى عصام عبد العزيز، وتصدرت لورا الأوائل العشرة علي مستوي البطولة.





كما توج بالميدالية الذهبية والمستوى الأول من نفس الأكاديمية كل من اللاعبات الصاعدات : آن ريمون وسجي هاني وسلمي عمرو وأمينة أحمد ورودينا هاني.