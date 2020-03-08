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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: رحيل رئيس دير الأنبا بيشوى عن عمر 83 عاماً

الأحد 08/مارس/2020 - 08:18 ص
القس بولس حليم
القس بولس حليم
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كتب - سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عن عمر ناهز 83 عامًا.

ونعى مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون وبرية شيهيت للكنيسة القبطية وشعبها في مصر والخارج أبيهم الروحي ومدبرهم 
مثلث الرحمات الأنبا صرابامون.

أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، الذي أنتقل إلى الأمجاد السمائية فجر اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

ولد الأنبا صرابامون وتسمي باسم عازر قليد بسطاورس في ٢١ فبراير  ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر في ٨ ديسمبر ١٩٥٩.

رسم قسًا في ٢٤ في اير ١٩٦٣ ثم رقي قمصًا فى٧/٢٥ /١٩٦٧، وبعدها رسم أسقفا عاما بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث في ١٧ يونيو ١٩٧٣، ثم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧.

وأكد مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي أنهم يطلبون لأبيهم الأنبا صرابامون النياح والراحة في فردوس النعيم مع القديسين والأبرار والعزاء لكل محبيه وأقربائه بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر والمهجر.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجناز بعد غدٍ الثلاثاء 12 ظهرا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

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