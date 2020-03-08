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توك شو

الصين تسجل تراجعًا في عدد وفيات كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:06 ص
الصين تسجل تراجع
الصين تسجل تراجع في عدد وفيات كورونا وارتفاع عدد المصابين في
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد .

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

موقع صدى البلد : 
السيسى يوجه بتوجيه السلع بأسعار مناسبة استراتيجية للرقابة على أسواق المناطق الفقيرة 

الأهرام : 
مصر ترفض بيان إثيوبيا حول قرار مجلس الجامعة العربية : يفتقد للدبلوماسية وينطوي على إهانة  غير مقبولة  

اليوم السابع :
اليوم .. انتهاء مدة تقديم طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة وموقع الداخلية 

مصراوي : 
وزيرة الصحة : 250 ألف كاشف متقدم لقياس الأجسام المضادة للقادمين من الخارج 

الشروق :
وزير التعليم : تم تحقيق  67% من مراحل وأهداف خطة التطوير الحديثة 

مبتدأ : 
فى اليوم العالمى للمرأة غادة والى ستتخذ خطوات حاسمة لردع الظلم عن النساء 

الوطن : 
مجلس الوزراء: من عليه نفقة زوجية لن نستطيع استخراج أوراقه الحكومية 

سكاى نيوز : 
التحالف العربي "ينفذ" عملية نوعية ضد أهداف حوثية في الصليف 

روسيا اليوم : 
الصين تسجل تراجع في عدد وفيات كورونا وارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية. 
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