الصين تسجل تراجعًا في عدد وفيات كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





موقع صدى البلد :

السيسى يوجه بتوجيه السلع بأسعار مناسبة استراتيجية للرقابة على أسواق المناطق الفقيرة





الأهرام :

مصر ترفض بيان إثيوبيا حول قرار مجلس الجامعة العربية : يفتقد للدبلوماسية وينطوي على إهانة غير مقبولة





اليوم السابع :

اليوم .. انتهاء مدة تقديم طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة وموقع الداخلية





مصراوي :

وزيرة الصحة : 250 ألف كاشف متقدم لقياس الأجسام المضادة للقادمين من الخارج





الشروق :

وزير التعليم : تم تحقيق 67% من مراحل وأهداف خطة التطوير الحديثة





مبتدأ :

فى اليوم العالمى للمرأة غادة والى ستتخذ خطوات حاسمة لردع الظلم عن النساء





الوطن :

مجلس الوزراء: من عليه نفقة زوجية لن نستطيع استخراج أوراقه الحكومية





سكاى نيوز :

التحالف العربي "ينفذ" عملية نوعية ضد أهداف حوثية في الصليف





روسيا اليوم :

الصين تسجل تراجع في عدد وفيات كورونا وارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية.