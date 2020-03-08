الصين تسجل تراجعًا في عدد وفيات كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد .
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
موقع صدى البلد :
السيسى يوجه بتوجيه السلع بأسعار مناسبة استراتيجية للرقابة على أسواق المناطق الفقيرة
الأهرام :
مصر ترفض بيان إثيوبيا حول قرار مجلس الجامعة العربية : يفتقد للدبلوماسية وينطوي على إهانة غير مقبولة
اليوم السابع :
اليوم .. انتهاء مدة تقديم طلبات حج القرعة بأقسام الشرطة وموقع الداخلية
مصراوي :
وزيرة الصحة : 250 ألف كاشف متقدم لقياس الأجسام المضادة للقادمين من الخارج
الشروق :
وزير التعليم : تم تحقيق 67% من مراحل وأهداف خطة التطوير الحديثة
مبتدأ :
فى اليوم العالمى للمرأة غادة والى ستتخذ خطوات حاسمة لردع الظلم عن النساء
الوطن :
مجلس الوزراء: من عليه نفقة زوجية لن نستطيع استخراج أوراقه الحكومية
سكاى نيوز :
التحالف العربي "ينفذ" عملية نوعية ضد أهداف حوثية في الصليف
روسيا اليوم :
الصين تسجل تراجع في عدد وفيات كورونا وارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية.