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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتية: قرار وقف تشغيل الطيران لمصر و6 دول أخرى ينتهي 13 مارس

الأحد 08/مارس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن انتهاء العمل بقرار إيقاف التشغيل المؤقت إلى كل من مصر، سوريا، لبنان، الهند، بنجلاديش، الفلبين، وسريلانكا، في تمام الساعة 12 ليلا يوم 13 مارس الجاري.

وذكرت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه يعفى من القرار، المواطنون الكويتيون، والأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء دون تحديد أي جنسية)؛ وذلك بعد تقديم إثبات صلة القرابة، وتطبق عليهم الإجراءات الصحية.

وأضافت أنه يسمح بالدخول إلى الكويت كل من عمال المنازل ومن بفئتهم، في حال وجودهم مع الكفيل على نفس الرحلة، كما يسمح بدخول جميع الجنسيات من الدول السبع الواردة بالتعميم، شريطة قضاء 14 يوما في دول غير منتشرة بها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وشددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على أنه يسمح بمغادرة الكويت لجميع الجنسيات للدول المذكورة بالتعميم، من خلال مطارات دول أخرى، مع التنبيه بعدم السفر لهذه الدول، إلا للضرورة القصوى.

كان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر في اجتماعه الاستثنائي الجمعة الماضية، وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من مصر، بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، سوريا ولبنان لمدة أسبوع.

جاءت خطوة المجلس، إلحاقا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس (كورونا)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، واليابان والعراق.                    
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